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На Ставрополье туристам расскажут "Новогодние сказки Кавказа"

Праздничные туры "Новогодние сказки Кавказа", "Рождественские каникулы на Кавказе" и другие разрабатывают на Ставрополье к Новому году для туристов, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора края.

На Ставрополье туристам расскажут «Новогодние сказки Кавказа»
© РИА Новости
"Чтобы новогодние праздники оставили незабываемые впечатления, турагентства уже разрабатывают программы на рождественские каникулы. Множество привлекательных "фишек" предусматривают, например, праздничные туры "Новогодние сказки Кавказа" или "Рождественские каникулы на Кавказе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заполняемость санаториев в этот период составляет 100%, а средняя глубина бронирования коллективных мест размещения - три месяца.

"Край является всесезонным курортом, но зимой у нас особая атмосфера, которую во многом формируют наши турагентства и средства размещения. Зимой здесь каждый найдет что-то свое - от экскурсий по курортным городам, посещения термальных источников до народных гуляний с казаками-некрасовцами, катания на тюбингах и лыжах, посещения агроферм", - приводятся слова министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрея Толбатова в сообщении.

С января по сентябрь 2024 года регион посетили 7 млн гостей. Увеличивается количество туристов из северных регионов страны. Интерес к ставропольским курортам проявляют также зарубежные путешественники: в основном это туристы из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Турции, Белоруссии и Грузии.

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