На Ставрополье туристам расскажут "Новогодние сказки Кавказа"

Праздничные туры "Новогодние сказки Кавказа", "Рождественские каникулы на Кавказе" и другие разрабатывают на Ставрополье к Новому году для туристов, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора края.

"Чтобы новогодние праздники оставили незабываемые впечатления, турагентства уже разрабатывают программы на рождественские каникулы. Множество привлекательных "фишек" предусматривают, например, праздничные туры "Новогодние сказки Кавказа" или "Рождественские каникулы на Кавказе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заполняемость санаториев в этот период составляет 100%, а средняя глубина бронирования коллективных мест размещения - три месяца.

"Край является всесезонным курортом, но зимой у нас особая атмосфера, которую во многом формируют наши турагентства и средства размещения. Зимой здесь каждый найдет что-то свое - от экскурсий по курортным городам, посещения термальных источников до народных гуляний с казаками-некрасовцами, катания на тюбингах и лыжах, посещения агроферм", - приводятся слова министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрея Толбатова в сообщении.

С января по сентябрь 2024 года регион посетили 7 млн гостей. Увеличивается количество туристов из северных регионов страны. Интерес к ставропольским курортам проявляют также зарубежные путешественники: в основном это туристы из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Турции, Белоруссии и Грузии.