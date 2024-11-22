Туристам с питомцами станет комфортнее путешевствоать

В России разработают стандарт качества для приема туристов с питомцами. Об этом сообщили в Роскачестве. Отмечается, что новый стандарт направлен на создание комфортной среды для путешествий с животными. Об этом пишет "Российская газета".

Замруководителя Роскачества Юлия Михалева рассказала, что в работе участвуют отраслевые эксперты, а также представители гостиничного бизнеса, владельцы питомцев, ветеринарные специалисты и организации по защите прав животных. Между тем, численность домашних питомцев ежегодно увеличивается. Сегодня в России их количество достигает 74,8 млн. Более половины россиян - владельцы домашних животных. Многие из них предпочитают путешествовать с ними.