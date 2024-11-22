В сервисе Russpass объединили предложения для зимнего отдыха в столице

В туристическом сервисе Russpass открылся тематический раздел «Новогодняя Москва». В него вошла афиша мероприятий, информация об экскурсиях, детских программах и других вариантах зимнего отдыха в столице. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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«Этой зимой горожан и туристов ждут тысячи разнообразных событий — от ледовых шоу до концертов и мастер-классов. Новый раздел сервиса Russpass поможет спланировать свое время и составить подходящий маршрут. Проект включает несколько блоков, например «Музеи», «Экскурсии», «Детям». Подборки мероприятий дополнили рекомендации экспертов», - рассказала Наталья Сергунина.

На странице можно найти информацию о масштабном проекте «Зима в Москве». Он объединит все сезонные активности, ключевые городские фестивали — «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие» — и многие другие.

В категории «Экскурсии» собраны идеи для прогулок: как групповых, так и индивидуальных с аудиогидом. Например, жителей и гостей столицы приглашают на спектакль-променад «Новогоднее путешествие». Гид в образе старого фонарщика Фаролеро проведет группу по украшенным праздничной иллюминацией улицам от Малого театра до Неглинной.

В рамках аудиоэкскурсии «Советский Новый год» слушателей познакомят с интересными фактами из истории Красной площади, Государственного универсального магазина, Дома Союзов и других достопримечательностей.

Премьеры спектаклей, мюзиклы, ледовые шоу и концерты собраны в блоке «Афиша». В нем же можно приобрести билеты на интересующие события.

В этом году Москва носит звание столицы детского туризма. В отдельной категории объединили предложения для юных горожан и путешественников: сказочные представления, мастер-классы и познавательные программы. Также здесь появятся адреса катков, горок и каруселей.

Составить маршрут под разные интересы помогут тематические подборки от интернет-издания «Russpass-журнал». Например, эксперты подскажут, чем заняться в парках зимой, где слепить снеговика и как устроить лучшее романтическое свидание в Москве.

Кроме того, в разделе есть информация о популярных ресторанах и отелях столицы.

Russpass разработан по инициативе Правительства Москвы. Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с городским Департаментом информационных технологий.