Ставрополье расширяет возможности для оздоровительного туризма

Ставропольский край продолжает развивать внутренний туризм, создавая условия для комфортного отдыха и оздоровления. На базе геотермального курорта «Машук Аква-Терм» на Кавминводах заработал велнес-центр, который дополнит бальнеологические и спа-возможности рекреации, доступные гостям и жителям региона. На торжественном открытии присутствовал глава Ставропольского края Владимир Владимиров и инвестор проекта Алексей Бобров.

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«Этот объект помогает развитию курортов Кавказских Минеральных Вод. Мы всегда славились своей целебной водой, уникальной природой. Теперь к этим преимуществам добавляются новые современные составляющие индустрии отдыха и медицинского туризма, укрепляющие наш статус здравницы мирового уровня. Отдельное спасибо санаторию за реализацию важнейшей программы по реабилитации участников специальной военной операции. Это говорит о вашей высокой социальной ответственности. Таким инвесторам всегда рады на Ставрополье», – отметил губернатор.

Велнес-центр включает в себя отдельный корпус и открытые пространства для тренировок, отдыха и оздоровления. В его состав входят бассейн, фитнес-клуб, спортивный зал, геотермальный комплекс и спа-салон.

«Мы стремимся внедрять практики отдыха и оздоровления мирового уровня, адаптируем и развиваем их с учетом климатических особенностей и возможностей, которые дает природа Кавказа и профессионализм сотрудников гостиничного сервиса, медицинского персонала. Эта работа при поддержке федерального Правительства, губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и региональных властей позволяет сегодня создавать и развивать туристические проекты, которые обеспечивают качественный отдых и оздоровление, позволяют создавать новые рабочие места и стимулируют дальнейшее развитие региона», – рассказал Алексей Бобров.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров и инвестор проекта Алексей Бобров

Новое пространство будет доступно не только гостям санатория. Ожидается, что около 600 членов клуба составят местные жители. В частности, для ставропольцев будет предложена специальная программа амбулаторного приема в рамках медстраховки.

Напомним, с начала текущего года Ставропольский край встретил 6 млн гостей. Показатель почти на 300 тысяч человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.