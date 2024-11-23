В Тверской области увеличилось количество заходов круизных судов

Количество заходов круизных судов в Тверской области в 2024 году составило 438 - это на 10% больше по сравнению с 2023 годом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В Тверской области официально завершился навигационный сезон-2024. По его итогам зафиксированы высокие показатели посещения региона круизными туристами. Так, общее количество судозаходов в Верхневолжье составило 438, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

Количество туристов, посетивших Тверскую область по воде, составило почти 102 тыс. человек.

"Наибольшее количество судозаходов в навигационном сезоне-2024 зафиксировано в Калязине - 227 и в Твери - 191. В Завидово пришвартовались 15 теплоходов, в Весьегонске - пять", - проинформировали в региональном правительстве.

Как сообщили в пресс-службе, в 2024 году особое внимание уделялось расширению программ для круизных туристов. В Калязине основной достопримечательностью стала колокольня Николаевского собора, в Кашинском округе большой интерес у туристов вызвал сафари-парк "Бизоний берег". В Твери популярностью пользовались программы с посещением Путевого дворца, музея Тверского быта и музея фотографии "Искра", в Калининском округе туристы побывали на ферме "Судимиръ", ознакомились с коллекцией музея художественного стекла в Медном.

Новые предложения для круизных гостей представили в 2024 году в Завидово: разработаны эко-туры, арт-экскурсии и велоквесты. Несколько мероприятий были приурочены к 225-летнему юбилею Александра Пушкина.