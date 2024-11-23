В Южно-Сахалинске отказались от введения туристического налога

Власти Южно-Сахалинска не собираются вводить туристический налог в 2025 году. Такое решение приняли в пятницу депутаты городской думы, сообщает «Интерфакс».

По словам министра туризма региона Артема Лазарева, сначала необходимо понять систему администрирования, чтобы у агентов (гостиниц, хостелов и так далее) не было вопросов. Опасения связаны с возможным созданием новой системы бронирования, обязанностью хранить большой объем данных о клиентах, переобучением персонала.

При этом депутаты подчеркнули, что местные жители не должны быть плательщиками турналога в своем регионе. Ранее сообщалось, что с 2025 года в нескольких районах Сахалинской области будет введен туристический налог. Его уже утвердили в Корсаковском и Курильском городских округах, планировали ввести турналог также в Южно-Сахалинске.