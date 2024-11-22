РЖД запустят поезд из Москвы к горнолыжным курортам в Хибинах

РЖД вновь запускают поезд № 934/933 «Лыжная стрела», который следует из Москвы в Апатиты. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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Состав отправится из столицы в первый рейс 29 декабря в 10:47, а прибудет в Мурманскую область 30-го в 13:00. То есть в пути пассажиры проведут 26 часов. Обратное отправление из Апатитов запланировано в последний день 2024 года в 19:55 с остановкой в Москве в 23:47 уже 1 января.

Стоимость билетов начинается от 4 тыс. руб. за плацкарт. Место в купе туристам обойдется уже в 5 тыс. руб.

При этом РЖД возобновляют движение «Лыжной стрелы» лишь на ограниченный период. Состав будет отправляться из Москвы с 29 декабря по 7 января, из Апатитов – с 31 декабря по 9 января.

Отметим, что город находится всего в 17 км от Кировска, где расположены сразу несколько горнолыжных курортов. Зимний сезон там официально открыт с 22 ноября. Это почти на месяц позже, чем планировалось. Подвела погода.

Отправиться в Хибины туристы могут также на рейсах «Аэрофлота» из Москвы и Петербурга. Однако стоимость билетов на самолет значительно выше, чем на поезд. Место на рейсе из федеральной столицы в Кировск на 29 декабря обойдется минимум в 20 тыс. руб., из Северной столицы – 21 тыс. руб.