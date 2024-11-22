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Россияне совершили более 95 миллионов поездок внутри страны в этом году

Россияне стали чаще путешествовать по стране. Внутренний турпоток в этом году уже превысил отметку в 95 миллионов поездок. Это на 20% больше, чем до пандемии коронавируса.

По словам туроператоров, спрос существенно превышает предложение и это является стимулом для развития отельного бизнеса. Наиболее популярными направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург, Казань и побережье Байкала.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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