В Ингушетии рассказали о планах развития туризма в республике

В ходе «Прямой линии» с Махмудом-Али Калиматовым озвучили актуальные проблемы с туринфраструктурой в республике, а также раскрыли планы по ее развитию.

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Махмуд-Али Калиматов признал, что сфера туризма Ингушетии нуждается в развитии. При этом он подчеркнул, что за счет реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» определенных успехов в этом направлении уже удалось достичь. Власти республики намерены и дальше работать над улучшением инфраструктуры, понимая, что особенно этот вопрос актуален для горной части региона.

О важности развития туризма неоднократно говорил президент Владимир Путин. Недавно глава государства подчеркивал, что наша страна имеет огромный туристический потенциал, но нужно развивать инфраструктуру и заботиться о природе.

На сегодняшний день для Ингушетии характерны такие проблемы как нехватка гостиниц, пунктов питания, санитарных зон. Также во время «Прямой линии» внимание главы республики обратили на недостаточный уровень сервиса и неудовлетворительное состояние дороги до Вовнушек.

За счет возведения новых объектов размещения власти надеются решить вопрос количества гостиничных номеров. Благодаря бизнесмену и меценату Михаилу Гуцериеву в Магасе уже работает IT-отель. Также он планирует открыть гостиницы в Магасе и Назрани. В следующем году на Цей-Лоамском перевале приступят к возведению пятизвездочного отеля, рассчитанного на 40 номеров.

К 2030 году в рамках развития ВТРК «Армхи» будет создана обширная инфраструктура — это не только бальнеологический комплекс, но и гостиницы, апартаменты и виллы. В краткосрочной перспективе здесь появятся модульные средства размещения и кемпинги. Также в республике ведется работа по созданию новых мест общепита.

Говоря о восстановлении дороги к Вовнушкам, Калиматов подчеркнул, что здесь возникли сложности, связанные с ее нахождением на балансе ПУ ФСБ. И на сегодняшний день процедура по передаче дороги на баланс Минавтодора или муниципалитета еще не завершена.

Комментируя проблемы с благоустройством территории у Башни Согласия в Магасе, Махмуд-Али Калиматов уточнил, что они обусловлены затянувшимся процессом передачи объекта в собственность республики. Поэтому основные работы здесь планируют завершить к 80-летию Победы, а неудобства с санитарными зонами будут устранены позднее.

В ходе «Прямой линии» Махмуд-Али Калиматов указал на позитивную динамику развития туризма в республике. При этом он отметил большое значение контроля за деятельностью кемпингов с целью сохранения окружающей среды. Глава Ингушетии призвал бизнес активно инвестировать в развитие инфраструктуры региона, пообещав необходимую поддержку.