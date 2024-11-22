Веломаршрут в парке Волгоградской области стал удобнее для туристов

Популярная велотрасса в природном парке «Донской» модернизирована, став более комфортной для спортсменов и любителей всех уровней подготовки.

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Как сообщил комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, веломаршрут «Тропы Задонья» в природном парке «Донской», что в Иловлинском районе, претерпел значительные изменения. Его длина сокращена почти вдвое (с 67 до 35 км), трасса оптимизирована для комфортного прохождения, сложные участки сконцентрированы в начале пути.

Теперь даже начинающие велотуристы смогут преодолеть маршрут за 6–8 часов вместо 2 дней, посетив родники Лехчёнковский и Кисляковский, а также Румын-гору. Для удобства навигации установлены информационные таблички и указатели.