Минэконом Забайкалья будет проверять гостиницы региона

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон об обязательной классификации объектов туристической сферы. Теперь все сведения о средствах размещения будут включаться в реестр. В Забайкалье с 1 января 2025 года проверять гостиницы на предмет прохождения классификации будет уполномоченный в сфере туризма орган власти — Минэкономразвития края.

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«Классификация гостиниц – это процедура, подтверждающая процесс присвоения им определённой категории, которая определяет соответствие гостиницы и предоставляемых в ней услуг уровню требований для гостиниц определённого вида и категории. Проще говоря, та самая «звездность» гостиниц. Всего в Забайкалье на 2023 год числилось около 215 коллективных средств размещения и все они должны работать по правилам, находиться в реестре. Контроль за выполнением требований закона теперь станет одной из наших обязанностей», — сказала замначальника отдела развития туризма Минэкономразвития региона Надежда Каменкова.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 миллионов в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.