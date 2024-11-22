Самую длинную тропу здоровья на Дальнем Востоке построят в Улан-Удэ

В Улан-Удэ появится самая длинная тропа здоровья на Дальнем Востоке. Концепцию благоустройства 17-километровой тропы утвердили от базы «Снежинка» до горы Орлиной.

Как сообщает infpol.ru, тропу построят в следующем году. По словам проектировщиков, акценты сделаны на видовые места, чтобы привлечь большее количество людей, которые занимались бы там спортом. Сети троп будут закольцованы.

Тропа будет доступна для всех, но также предусмотрены сложные участки для опытных туристов. На входных точках установят освещение и видеонаблюдение. Для удобства посетителей разместят QR-коды со ссылками на сайт сети троп, где можно найти информацию о деталях маршрута, геопозиции и аудиогидах.

Более подробно будет рассмотрено обустройство участка для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп.