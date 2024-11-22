В Новосибирске составили антирейтинг нетуристических мест левобережья

Новосибирцы со скептицизмом восприняли принятое недавно решение городских властей о введении туристического налога. На прошлой неделе новосибирцы составили рейтинг самых неприглядных мест правого берега Новосибирска.

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Сегодня издание atas.info опубликовало список антидостопримечательностей левобережья.

Первое место в рейтинге с большим отрывом заняла площадь Труда, получившая в народе название «кольцо ада». Ад начался здесь с начала строительства четвертого моста. На площади и прилегающих к ней участках возводят сложную развязку, из-за чего все действующие автодороги перегорожены. Проезд через «кольцо ада» занимает огромное количество времени и нервов у автомобилистов практически в любое время суток. Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть даже предлагал работодателям перевести на удаленку сотрудников, которыми приходится ездить на работу через «кольцо ада».

Еще одно «нехорошее место» в левобережье – Хилокский жилмассив. Одноименный Хилокский рынок давно стал местом притяжения мигрантов. Со временем жилмассив рядом с рынком превратился в анклав выходцев из ближнего зарубежья, которые живут в мегаполисе по законам горных аулов: прямо на улице режут баранов, готовят пищу на открытом огне. Зловонные горы гниющего мяса и фруктов, фекальные болота – вот печальная действительность Хилокского жилмассива.

На улице Петухова в Кировском районе высится многоэтажный недострой, уже больше 40 лет зияющий пустыми глазницами окон. В башне без окон и балконных ограждений уже было несколько несчастных случаев с людьми, которые с непонятными целями проникали сюда.

Коммунальные раскопки в Новосибирске тоже стали своеобразной антидостопримечательностью. На это каждую неделю на совещаниях обращает внимание мэр города. Однако, пока в одном месте коммунальные ямы закапывают, в другом – раскапывают, поскольку поломки на коммуникациях случаются довольно часто.

В Ленинском районе самое раскопанное место – улицы Пархоменко и Котовского. Зимой прошлого года здесь случилась масштабная коммунальная авария. С тех пор на теплотрассе ведут ремонт, поочередно раскапывая и закапывая разные участки.