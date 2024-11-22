Собянин сообщил о росте популярности круизных и прогулочных маршрутов

Круизные теплоходы приняли более 370 тыс. пассажиров с апреля по ноябрь 2024 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

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«Москва-река оживает прямо на глазах. Огромным спросом пользуется регулярный речной электротранспорт, растет популярность круизных и прогулочных маршрутов. С апреля по ноябрь 2024 года круизные теплоходы приняли более 370 тыс. пассажиров – на 15% больше, чем в навигацию 2023 года», – написал Собянин.

Он уточнил, что среди самых популярных направлений речных путешествий – Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Ярославль.

Так, в разгар сезона Северный и Южный речные вокзалы принимали и отправляли до 30 теплоходов в день. Всего же обслужили более 2,1 тыс. рейсов – на 10% больше по сравнению с прошлогодним сезоном. Рост пассажиропотока наблюдается и на маршрутах-переправах до причалов «Химки» и «Захарково» – 264 тыс. поездок, на 22 тыс. больше, чем в прошлом году.

«Одно из самых любимых развлечений нескольких поколений москвичей и туристов – прогулки на речных трамвайчиках. В уходящем году по Москве-реке курсировали более 150 прогулочных теплоходов. Их услугами воспользовалось более 1,5 млн жителей и гостей столицы», – отметил мэр.

Он напомнил, что в 2023 году запустили первые в мире круглогодичные регулярные маршруты электротранспорта – Киевский – Сердце столицы и ЗИЛ – Печатники. В этом году первая линия была продлена до причала «Парк Фили» и получила новое название «Киевский – Парк Фили». Всего за год на двух маршрутах было открыто шесть новых причалов. Пассажиров перевозят отечественные судна класса «Лед 20», что позволяет им самостоятельно преодолевать мелкобитный лед толщиной до 20 см. С начала работы круглогодичные электросуда совершили более 58 тыс. рейсов, прошли свыше 520 тыс. км и перевезли 1,5 млн пассажиров. В числе наиболее востребованных причалов – «Киевский», «Парк Фили», «Печатники», «Сити центральный», «ЗИЛ» и «Южный речной вокзал».

В июне на маршруты вышли четыре новых электросудна – «Каменка», «Люблинка», «Кузнецовка» и «Пахра». Благодаря ним сократились интервалы движения и выросло число ежедневных рейсов. Сегодня круглогодичный электрофлот столицы насчитывает 21 судно.

По словам мэра, Москва продолжит развитие речного транспорта и переход на экологически чистую технику на электрической тяге. До конца 2025 года поступит еще 10 электросудов, восемь из них уже заложено на верфи в Санкт-Петербурге. Также в следующем году в столицу прибудет пять плавучих причалов – их собирают в Перми – для оснащения новых остановок на двух действующих маршрутах. В планах и запуск собственных производственных мощностей в сфере экологичного водного транспорта.

Кроме того, в Нагатинском затоне создается высокотехнологичный и самый современный в мире судостроительный кластер. Производство полного цикла будет рассчитано на строительство до 50 электросудов и техобслуживание до 100 единиц речного транспорта в год.

Планируется, что благодаря этому столица к 2030 году расширит до семи сеть речных круглогодичных маршрутов, которые охватят всю акваторию Москвы-реки в границах города.