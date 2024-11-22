В Бузулукском бору продолжается обустройство новой экотропы «Сказочный борок»

Для организации нового маршрута нацпарк подписал соглашение с Министерством туризма Самарской области.

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Как сообщили в дирекции нацпарка, на маршруте уже установлены беседки для отдыха посетителей, а также информационные стенды, которые рассказывают о достопримечательностях, которые можно увидеть в ходе прогулки.

Помимо сосны-«маттерхорна» и «танцующего леса», посетители смогут насладиться типичный ландшафт и экосистему бора.

Проложенная по урочищу Борок экотропа станет начальным этапом создания нового туристско-рекреационного кластера.

Ранее мы сообщали о том, что фотоловушка Бузулукского бора запечатлела лису-пловчиху. Рыжая плутовка решилась на заплыв через реку Боровку.