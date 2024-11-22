В Кумертау ввели туристический налог

Кумертау стал первым городом в Республике Башкортостан, где власти решили ввести туристический налог. Соответствующее решение приняли депутаты городского совета.

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Налог на территории муниципалитета будут взимать с января 2025 года с двух гостиниц, которые работают в городе: «Кумертау» и гостиницы в спорткомплексе «Прометей».

По решению народных избранников ставка налога составит 1 % от стоимости проживания. В то же время она должна быть не менее 100 рублей за одну ночь. Каждый последующий год эта ставка будет повышаться на 1 %. В 2029 году она уже достигнет 5 %. При этом налог будут платить лишь гостиницы, включенные в реестр классифицированных средств размещения.

Кумертау находится в южной части Башкортостана, в 250 км от Уфы. Население города, по данным на 2021 год, составляло почти 58 тысяч человек.

Напомним, одним из первых регионов ПФО, где власти начали вводить туристический налог, стал Пермский край. Первопроходцем среди муниципалитетов региона по введению такого налога стала Пермь: 22 октября депутаты местной думы утвердили соответствующее решение. Ставка нового налога составила 1 %. Позже другие муниципалитеты начали принимать аналогичные решения в своих территориях.