Кисловодский санаторий стал обладателем премии World Luxury Awards 2024

Санаторий Mayrveda Kislovodsk стал победителем всемирной премии World Luxury Awards 2024 сразу в двух номинациях. Об этом ТАСС рассказал глава города-курорта Кисловодска Евгений Моисеев.

"Mayrveda Kislovodsk выиграл во всемирной премии World Luxury Awards 2024 сразу в двух номинациях - Luxury Wellness Resort и Luxury Yoga & Wellness Resort. Это не единственная награда санатория. Ранее в этом году санаторий получил премию "Санкур-инновация" евразийского форума "Санкур-эволюция" за применение на практике инновационных технологий и вклад в развитие санаторно-курортной отрасли и стал победителем еще одной премии в номинации "Лучшая детокс клиника класс люкс 2024", - сказал Моисеев.

По его словам, ранее российский писатель, редакционный директор журнала "Правила жизни" Сергей Минаев наградил Mayrveda Kislovodsk туристической премией "Вояж" как лучший wellness-проект в России.

"Mayrveda сотрудничает с Национальной курортной ассоциацией, Международным институтом интегральной превентивной и антивозрастной медицины PreventAge, ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России, Союзом "Здоровье Здоровых", комитетом государственной думы по здравоохранению, Институтом восточной медицины, благодаря чему вошла в Ассоциацию лучших оздоровительных отелей мира", - добавил Моисеев.

О премии

World Luxury Hotel Awards - международная премия в области гостиничного бизнеса, основанная в 2006 году. Победители определяются по таким критериям, как узнаваемость и престиж бренда, комфортабельность и стилистические решения зданий и территорий объекта размещения, уровень сервиса и лояльность гостей. Голосование проходит в течение четырех недель на сайте премии. Ежегодно свои оценки номинантам выставляют более 300 тыс. путешественников.