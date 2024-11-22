В Ставрополе появится туристско-информационный центр

В мэрии Ставрополя рассказали о новом туристско-информационном центре, который откроется в 2025 году.

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Об этом сообщает ИА «Победа26».

Как отметили в городской администрации, новая организация появится на базе Центра предпринимательства и гостеприимства.

«Специалисты центра вместе с городским сообществом будут работать над продвижением нашего города среди других туристических направлений и, конечно, привлекать молодые кадры», — заявил мэр Иван Ульянченко.

Ранее министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков заявил, что в январе — сентябре 2024 года регион посетили 336 тыс. туристов.