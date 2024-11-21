Как санкции в отношении Газпромбанка могут отразиться на туристах

Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении российского Газпромбанка и ряда других кредитных организаций. Информация об этом опубликована на официальном сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

«OFAC вносит в санкционный список Gazprombank Joint Stock Company (Gazprombank) и его шесть иностранных дочерних компаний», – говорится в пресс-релизе.

Фактически внесение компании в SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) делает невозможным осуществление операций по счетам за пределами РФ.

При этом в самой России банк продолжит функционировать в штатном режиме, о чем уже уведомили клиентов.

«Упоминание Газпромбанка в опубликованном Министерством финансов США заявлении не влияет на работу банка. Все карты нашего банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России», – сообщили в кредитной организации.

Газпромбанк является одним из последних банков, чьи карты платежной системы UnionPay еще обслуживаются в некоторых зарубежных странах. Однако внесение в черный список, вероятно, приведет к блокировке пластика за границей. Впрочем, официальных заявлений на этот счет со стороны компании пока не было, не считая предложения клиентам обращаться по всем вопросам в офисы или контакт-центр.

Также Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении многих других банков РФ, в числе которых Примсоцбанк, «Дом.PФ», БКС-банк, «Агророс», «Банк Кремлевский», «Фора Банк», банк «Синара» и другие.

На данный момент одним из вариантов использования российской карты UnionPay за границей остается Россельхозбанк. Летом банк неожиданно предупредил клиентов о возможной блокировке своего пластика за пределами РФ, однако позже информация не подтвердилась. Также российские туристы при желании могут оформить Visa или MasterCard иностранного банка.