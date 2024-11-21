Выпущен первый туристический путеводитель по местам Русского Севера

Первый туристический путеводитель по ключевым достопримечательностям Русского Севера выпущен в свет. Он предлагает маршруты по новым туристическим программам Мурманской и Архангельской областей, в том числе ночную прогулку по архангельскому Каргополю, знакомство с "восьмым чудом света" - Кольской сверхглубокой скважиной, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Северсталь", при поддержке которой выпущен путеводитель.

"Первый культурный путеводитель по новым туристическим программам музеев Мурманской и Архангельской областей создан на базе благотворительной программы "Музеи Русского Севера" фонда "Доброта Севера" при поддержке компании "Северсталь" и Президентского фонда культурных инициатив. Путеводитель предлагает десять новых интерактивных однодневных туров, которые ориентированы на подростков и молодежную аудиторию. Посетители станут участниками уникальных музейно-туристических событий, узнают об историческом и культурном наследии территорий", - сообщили ТАСС в компании.

Так, в Архангельской области гости смогут побывать на ночной прогулке по историческому городу Каргополю, пройти "школу выживания" от первых поселенцев Новой Земли, посетить места вдохновения русских писателей в Пинеге, погрузиться в профессию железнодорожника. В Мурманской области предложено разгадать тайны уникальных первобытных пещерных наскальных рисунков-петроглифов, побывать в закрытом военном городе и познакомиться с флотскими традициями, посетить самую глубокую скважину в мире - Кольскую сверхглубокую.

Туристические проекты были оценены музейными экспертами, прошли комплексную подготовку и вошли в путеводитель с учетом рекомендаций локальных туроператоров и экспертов. Большую часть программ из путеводителя планируется запустить в 2024-2025 годах, одна уже запущена.