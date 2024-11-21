Приморье может потерять до двух миллионов туристов из-за нехватки отелей

Недостаток отелей и гостиниц в Приморье составляет около 13,5 тыс. номеров, что при возвращении турпотока к объемам 2019 года приведет к невозможности обеспечить размещение 1-2 млн человек и недополучению индустрией гостеприимства региона более 100 млн рублей, сообщил генеральный директор Корпорации развития Приморского края Рашид Ибрагимов.

"При туристическом потоке в 3,8 млн человек по 2023 году, а нужно понимать, что в 2024 году увеличение туристического потока составляет порядка 20%, дефицит номерного фонда составлял порядка 13,5 тыс. номеров, что является существенным. <…> Мы потихоньку выходим на допандемийные показатели, которые составляли порядка 5 млн туристов по году. Мы выходим на такую цифру, что есть риск необеспечения и потери туристов в количестве от 1 до 2 млн человек. Если переводить это в деньги, для понимания, это порядка 10 млрд рублей недополученной прибыли непосредственно от дачи номерного фонда и в целом недополучение - порядка 100 млрд рублей - от всей инфраструктуры", - сказал Ибрагимов в ходе пресс-конференции саммита Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) в горном кластере Сочи.

Он добавил, что проблему в регионе признают, над решением работают вместе с бизнесом.

"С действующими инвесторами мы реализуем порядка 12 объектов, которые предполагают увеличение номерного фонда до 5 тыс. Это по игорной зоне", - добавил он.

III ежегодный саммит АИРИС проходит в горном кластере Сочи 21 ноября. В рамках мероприятия эксперты туристической отрасли подводят итоги 2024 года, презентуют новые проекты и обмениваются опытом.

Сейчас в России существует несколько игорных кластеров в разных регионах. Среди них игорная зона "Красная Поляна", "Янтарная", "Сибирская монета" и "Приморье". АИРИС создана в 2021 году, она объединила операторов игорного бизнеса России.