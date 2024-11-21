Турпоток по России составит порядка 95 млн поездок по итогам 2024 года

Туристический поток по России, ожидаемый по итогам 2024 года, превысит прошлогодние показатели и составит 92-95 млн поездок. Об этом в ходе пресс-конференции саммита Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) в горном кластере Сочи сообщил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона.

В июне 2024 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отмечал, что в 2023 году жители и гости России совершили 83 млн туристических поездок - на 20% больше, чем до пандемии.

"Мы растем по количеству посещений страны, по количеству внутренних поездок - примерно 10% в месяц. По прогнозу, на наконец года будет примерно 92-95 млн туристов и поездок туристических в целом по стране. Это действительно на сегодняшний день тот тренд, в котором страна будет жить за счет развития значительного внутреннего туризма в ближайшие несколько лет", - сказал Ворона.

По словам зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике, туристический спрос в России превысил количество имеющихся предложений почти в два раза. Как отметил спикер, для развития отрасли необходимо строить средства размещения, привлекать больше частных инвестиций. Одним из дайверов станет масштабный туристический проект "Пять морей и озеро Байкал". Также рассматривается игорная составляющая, которая может стать частью событийного туризма и привлечь больше туристов в те или иные локации.

Третий ежегодный саммит АИРИС проходит в горном кластере Сочи 21 ноября. В рамках мероприятия эксперты туристической отрасли подводят итоги 2024 года, презентуют новые проекты и обмениваются опытом.

Об игорных кластерах

В настоящий момент в России существует несколько игорных кластеров в разных регионах. Среди них игорная зона "Красная Поляна", "Янтарная", "Сибирская монета" и "Приморье". АИРИС создана в 2021 году, она объединила операторов игорного бизнеса России.