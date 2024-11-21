Цены на авиабилеты могут вырасти

На фоне сообщений о том, что перевозчикам приходится ставить на бетон лайнеры A320/A321neo, портал TourDom.ru выяснил, какие еще иномарки могут стать следующими кандидатами на выбытие из парков российских авиакомпаний и как это может сказаться на стоимости авиабилетов.

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Главред отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что самые новые самолеты Airbus – семейства A320/A321neo, а также отчасти A350 – на сегодня практически не используются дружественными России странами. В условиях западных санкций это еще больше обостряет проблему их техобслуживания. Поставка запчастей, особенно для авиадвигателей, крайне осложнена и обходится очень дорого. Что же касается лайнеров предыдущих поколений, как Airbus А319, А320, А321, А330, так и Boeing 737, 777, то есть основания для сдержанного оптимизма по поводу их дальнейшей эксплуатации. Трудности решаемы: каналы поставки комплектующих налажены, есть возможность ремонтировать блоки и даже двигательные установки для этих самолетов. При этом обслуживание, конечно, занимает больше времени, чем прежде, и стоит дороже.

Ключевой вопрос – когда авиакомпаниям начнут поступать новые самолеты отечественного производства. Пока сроки «сдвигаются вправо». Есть и позитивные новости – пробный полет уже совершил импортозамещенный Ту-214 (правда, с кабиной на трех членов экипажа, что не самое современное и экономически выгодное решение. – Ред.), поставки МС-21 обещано начать уже в следующем году. При этом в какие сроки производство выйдет на необходимые объемы, еще не ясно. В случае пессимистичного сценария к 2026 году могут приостановить полеты почти все имеющиеся в парках наших перевозчиков «иностранцы» A320/A321neo. Если к этому времени не появится замены в виде новых российских лайнеров в сколь-либо значимых количествах, может возникнуть дефицит предложения до 10%. А это предпосылка к дальнейшему росту цен на авиабилеты. Впрочем, говорить о неминуемом существенном подорожании тоже преждевременно, ведь тарифы зависят еще и от динамики спроса, а какой она будет на горизонте 2–3 лет, судить сложно. На интерес к перелетам влияют и доходы населения, и геополитика, и множество других факторов.

Добавим, что по теме выбытия A320/A321neo уже высказался министр транспорта Роман Старовойт. Он считает, что это «не окажет существенного негативного влияния на транспортную логистику».

Ранее мы писали, что российские авиавласти в условиях намечающегося дефицита самолетов пытаются договориться с авиакомпаниями ближневосточных стран о каботажных рейсах по РФ.