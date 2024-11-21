Госдума ввела обязательную классификацию объектов в туристической сфере

Госдума приняла на пленарном заседании закон об обязательной классификации объектов в туристической сфере.

Документ внесла в Госдуму в июле группа депутатов и сенаторов. В пояснительной записке указано, что сейчас регулированию подлежат только гостиничные услуги, оказываемые гостиницами. В свою очередь, предоставление гостиничных услуг возможно только при наличии свидетельства о классификации гостиниц, то есть при наличии категории, соответствующей той или иной "звезде". Присвоение категорий осуществляется аккредитованными организациями по классификации гостиниц. Вместе с тем деятельность по предоставлению гостиничных услуг оказывается и другими типами средств размещения, например, модульными гостиницами, глэмпингами, которые по факту сегодня остаются вне поля зрения государства как с точки зрения объекта налогообложения, так и качества предоставляемых ими услуг, указано в документе.

Новые нормы

Новые положения вносятся в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Предполагается, что классификация средств размещения осуществляется в соответствии с положением о классификации средств размещения и с правилами классификации средств размещения, утверждаемыми кабмином.

Классификация средств размещения включает в себя, в частности, определение типа средства размещения, оценку его соответствия требованиям и включение сведений о средстве размещения в реестр классифицированных средств размещения, формирование и ведение которого осуществляются в рамках единого реестра объектов классификации в сфере туристской индустрии.

Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии включает в себя реестр классифицированных средств размещения, реестр классифицированных горнолыжных трасс и реестр классифицированных пляжей. Порядок формирования и ведения единого реестра устанавливается правительством РФ. Классификация горнолыжных трасс, классификация пляжей, присвоение категории средству размещения проводятся организациями, осуществляющими классификацию в сфере туристской индустрии. Работы по оценке соответствия объектов классификации требованиям в организациях, осуществляющих классификацию в сфере туристской индустрии, проводят эксперты по классификации, аттестованные и включенные в единый реестр экспертов по классификации.

Также в законе "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" уточняется определение средства размещения. Им будет считаться имущественный комплекс, включающий в себя здание (часть здания) или строение, сооружение, помещение, участок земли, оборудование и иное имущество и используемый для временного размещения и обеспечения временного проживания физических лиц. По действующему законодательству средство размещения - имущественный комплекс, включающий в себя здание или часть здания, помещения, оборудование и иное имущество и используемый для временного размещения и обеспечения временного проживания физических лиц.

К средствам размещения не будут относиться жилые помещения, за исключением случаев, предусмотренных другими федеральными законами. Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина ранее пояснила, что такая формулировка выбрана для того, чтобы была возможность регулировать гостевые дома, когда будет принят соответствующий федеральный закон об эксперименте.