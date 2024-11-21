Турагент рассказала об акциях курортных отелей для туристов с детьми

Директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина рассказала, что некоторые заграничные отели в низкий сезон делают специальные акции для гостей с детьми, включающие бесплатное проживание и перелёт.

Это практикуют туроператоры и отели Катара, Египта, ОАЭ, Турции и Мальдив, сообщила она в беседе с URA.RU.

Такие акции, по её словам, распространяются на детей до 12 лет. При этом родители должны иметь в виду, что отдельное спальное место в номере ребёнку не предоставят и за него придётся доплачивать.

Балыбердина отметила, что если акцию устраивает отель, а не туроператор, то бесплатный перелёт для ребёнка в пакет не входит.

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