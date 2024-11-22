В туристических локациях Кабардино-Балкарии появились «электрозаправки»

В популярных у туристов местах в Кабардино-Балкарии устанавливают зарядные станции для электромобилей. Такие «электрозаправки» уже есть в Приэльбрусье и на Верхнем Голубом озере, а также в Нальчике. Всего в республике с начала года заработало больше 20 станций.

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«Место локации таких зарядных станций в Кабардино-Балкарии определялось в первую очередь близостью к туристическим объектам. Например, только на поляне Азау, в Приэльбрусье, у нас сразу три такие заправки. Получается, там вообще своеобразный хаб. На Верхнем Голубом озере также установили. То есть туристы могут спокойно отдыхать и одновременно заряжать автомобиль. Также у нас была задача обеспечить заправками места, примыкающие к федеральной трассе. Здесь также ведется большая работа и первые такие станции уже стоят», — рассказал ТАСС помощник министра промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарии Алим Тохов.

Лидером по количеству электрических заправочных станций (ЭЗС) стала столица республики — город Нальчик. Здесь их насчитывается почти с десяток, установлены они в основном у крупных торговых центров. Кроме того, ЭЗС есть в Нарткале и Прохладном.

«В КБР большей частью речь идет о станциях малой мощности, до 150 киловатт, где автомобиль в среднем за 15−30 минут заряжается практически до 80−90%, и это считается очень быстрой заправкой. Существуют и более мощные станции, их в республике несколько штук, они находятся также в туристических зонах, в основном на парковках», — отметил помощник министра.

По данным Тохова, с начала 2024 года в Кабардино-Балкарии заработала 21 электрическая заправочная станция, еще 4 уже приобретены инвесторами и будут запущены до конца года.

Создание зарядных станций для электромобилей в Кабардино-Балкарии получило развитие в том числе и благодаря господдержке предпринимателей, решивших инвестировать в это направление. Такие инвесторы могут претендовать на получение субсидии от регионального Минпромторга на покупку оборудования и подключение к источникам питания.