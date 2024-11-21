В отелях могут появиться номера для семей с детьми

В российских отелях может появиться новая категория номеров для семьи с детьми. Соответствующую идею прорабатывает Министерство экономического развития РФ, сообщил директор Департамента развития туризма Минэкономразвития Алимбек Хидзев в ходе круглого стола в Совете Федерации 21 ноября.

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Эта тема особенно актуальна в Год семьи, отметил представитель ведомства.

«В отелях можно было бы организовать, например, сдвоенные номера, чтобы в них могли размещаться семьи с детьми или многодетные семьи», — сказал Хидзев.

В министерстве также уточнили, что в настоящее время разрабатываются соответствующие требования в программу выдачи льготных кредитов на строительство гостиниц (постановление Правительства РФ от 9 февраля 2021 года №141​).