В Гонконге прошла презентация туристического потенциала Москвы

Презентация туристического потенциала Москвы состоялась в Гонконге. В мероприятии приняли участие около 120 компаний из этого специального административного района КНР, а также 18 московских организаций, в числе которых туроператоры, представители гостиничного бизнеса и транспортные компании.

"Москва продолжает развивать международные связи, проводит бизнес-миссии в различных городах. Презентация в Гонконге стала финальной в серии мероприятий, которые Комитет по туризму города Москвы провел в нескольких городах КНР, включая Сиань и Шэньчжэнь", - заявил ТАСС представитель Комитета по туризму города Москвы, который совместно с генеральным консульством России в Гонконге выступал организатором мероприятия.

В ведомстве также отметили, что в апреле состоялись презентации российской столицы в таких китайских городах, как Чэнду, Чунцин и Харбин, а принимавшие в них участие представители отрасли также смогли провести деловые переговоры.

"Важно отметить высокий интерес к мероприятию со стороны Комитета по туризму Гонконга и Совета туристической индустрии города", - добавил представитель комитета.

В ведомстве также отметили, что в апреле состоялись презентации российской столицы в таких китайских городах, как Чэнду, Чунцин и Харбин.

"В будущем планируется представлять Москву в рамках бизнес-миссий и в других городах Китая", - подчеркнули в комитете.

Как заявила ТАСС консул генконсульства России в Гонконге Екатерина Богучарская, в настоящее время между РФ и этим специальным административным районом КНР действует 14-дневный безвизовый режим, и стороны планируют увеличить его продолжительность до 30 дней.

"Пусть цифры говорят сами за себя: по данным управления туризма Гонконга, около 84,6 тыс. российских туристов посетили город с января по сентябрь этого года, что на 153% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавила она.

Дипломат также подчеркнула, что в 2024 и 2025 годах Россия и Китай проводят перекрестные Годы культуры, в рамках которых запланировано более 230 мероприятий в 38 российских и 51 китайском городах. Как указала Богучарская, генеральное консульство РФ в этом специальном административном районе КНР прикладывает усилия для того, чтобы Гонконг принял участие в этих мероприятиях, а его жители смогли ознакомиться с богатым культурным наследием России.