20 лучших ресторанов Нижнего Новгорода попали в путеводитель Ultima Guide

20 заведений Нижнего Новгорода попали в ресторанный путеводитель Ultima Guide от Яндекс Еды. Они выбирались при помощи нейросети и голосования среди экспертов и пользователей. Список был оглашен на торжественном мероприятии 20 ноября, которое посетила корреспондент ИА «В городе N».

При выборе учитывались более 100 критериев — от дизайна и отзывов до количества посещений. Решающими были блюда и их вкус. Оценивались порядка 1,2 тысячи заведений. В итоге в список попали только 20.

Большинство из них — в среднем и недорогом ценовом сегменте. Некоторые получили награды в дополнительных номинациях: «Лучший интерьер», «Превосходный сервис», «Необыкновенная атмосфера» и «За активность в Яндекс Картах».

В двадцатку лучших попали следующие рестораны: «9/18» на Рождественской, «19» на Ошарской, «Вспышка» на Алексеевской, «Краса» на Октябрьской, «Кусто» на Пискунова, «ПяткинЪ» на Рождественской, «Самовар да утки» на Большой Покровской, «Темп» на Пискунова, «Цейлон» на Большой Покровской, «Юла» на Октябрьской, «Dodici Grill» на Октябрьской, «Dodici Seafood» на Рождественской, «Le Grill» на Белинского, «Mitrich Steakhouse» на Ковалихинской, «Negroni Bar» на Грузинской, «Red Wall» на Кожевенной, «Steak Me Truck» на Чернопрудском переулке, «TT bistro» на Пискунова, «Vinedo» на Октябрьской площади, «Yale» на Рождественской.