В Екатеринбурге депутаты выступили за введение туристического налога для детей

Часть депутатов думы Екатеринбурга выступили против освобождения детей от туристического налога, который планируется ввести со следующего года. Об этом сообщает корреспондент «ФедералПресс».

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«Что у нас, дети до 18 лет все такие молодцы? Почитайте интернет, сколько преступлений совершается!» — заявил председатель комиссии по городскому хозяйству думы Екатеринбурга Александр Колесников.

Директор департамента финансов Анна Турунцева сообщила, что большинство туристов будут платить по 100 рублей за ночь. Если стоимость номера превысит 10 тыс. рублей, ставка составит 1 %.

Председатель комиссии по местному самоуправлению Дмитрий Сергин также считает льготу избыточной. По его мнению, налог не должны платить только дети из организованных групп или многодетных семей. Зато Сергин предложил ввести льготы для жителей Екатеринбурга.

«Например, молодожены проводят в гостиницах вечера и ночевки», — сказал депутат, вызвав веселье в зале.

Лидер фракции «Новые люди» Сергей Козлов, напротив, предложил ввести льготу и для многодетных родителей. Идею поддержал и депутат от «Единой России» Михаил Вечкензин. Они отметили, что для многих семей уплата налога приведет к значительным расходам.

«Вон, Вечкензин многодетный – он что, исхудал, что ли?» – пошутил Колесников.

Окончательно вопрос должен быть решен на пленарном заседании думы.