Чем должны привлекать туристов сельские районы в Сибири

В Новосибирской области экскурсиями в районы уже никого не удивить. Горожанам и гостям региона полюбились поездки, в которых можно познакомиться с историей района, побыть на природе и отведать местных вареников, ведь у каждой хозяйки есть свои секреты. Участники рынка говорят о необходимости принятия стандартов гостеприимства и понимания. А чего, собственно, хочет турист?

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с Россельхозбанком провел исследование, посвященное восприятию россиянами сельского туризма. Ожидается, что количество таких туристов в течение ближайших трех лет вырастет до семи миллионов в год. На организацию кемпингов и глэмпингов в 52 регионах планируется направить пять миллиардов рублей государственных средств.

Согласно результатам, опубликованным ВЦИОМ в сентябре этого года, большинство россиян в целом осведомлено о сельском или агротуризме: доля тех, кто "хорошо знает" и "что-то слышал" про него, - девяносто процентов. В меньшей степени сельский туризм, как показало исследование, развит в Дальневосточном федеральном округе, лучше всего это направление представлено в Северо-Кавказском ФО.

Более половины респондентов хотело бы посетить агроферму. Также многие хотели бы продегустировать и купить фермерские продукты, познакомиться с историей края, местными традициями, посетить экскурсию на винодельню, остановиться на ночлег в сельском или этнодоме.

"Эти результаты указывают на выраженный гастрономический фокус в представлениях об агротуризме, а также об определенном запросе на познавательный вектор", - делают выводы аналитики ВЦИОМ.

В Новосибирской области агротуризм начал развиваться, по сути, благодаря энтузиастам и с помощью агентства "Новосибирск" - главного оператора по сельскому туризму Новосибирской области, а также центра поддержки сельских инициатив "Живая земля". Стимулом стала действующая с 2022 года госпрограмма развития туризма в Новосибирской области, по которой предприниматели могут получать гранты в виде субсидий на реализацию проектов.

В числе передовых районов - Сузунский, Маслянинский, Колыванский, Искитимский, Тогучинский, Ордынский, где местные администрации создают условия, а предприниматели выходят с инициативами.

Как рассказали участники состоявшегося в рамках VII Новосибирского агропродовольственного форума круглого стола, посвященного сельскому туризму, сейчас в регионе туристам предлагают более двадцати туров, десятки маршрутов. В их числе - страусиная ферма в Колыванском районе, ферма миниатюрных животных "Коза Егоза" в Новосибирском районе, база отдыха "Бухта Лазурная" в Барабинском районе, которая находится на берегу реликтового озера Чаны.

Большой популярностью пользуются туры в Сузунский район - не только в музейно-туристический комплекс "Сузунский монетный двор", но и в гостевые усадьбы, Апи-хуторок в Битках, где гостей и в баньке напарят, и угостят домашними солениями и вареньем. Ждут туристов в тереме славянских традиций в Ордынском районе, прокатят на ездовых собаках в Искитимском районе, в Мошковском районе на семейной пасеке Романовых угостят вкуснейшим медом, а отправившись в "Локти тур", можно познакомиться сразу с несколькими объектами самого старого в Новосибирской области села Локти.

- Когда мы начинали развивать в районе сельский туризм, то население с опаской относилось к этой идее, - вспоминает начальник отдела туризма администрации Сузунского района Евгения Беллер. - Мы разработали тур "В гостях у Обинушки" (Обинушка - символ Новосибирска, придуманный новосибирским сказочником Владимиром Шамовым. - Прим. ред.) и предложили жителям района представить свою продукцию на ярмарке. Все отказались. Но когда увидели полный автобус с туристами, которые хотели попробовать и купить местные деликатесы, то выложили на полки выращенные на своих участках арбузы, помидоры, огурцы, а также местные масло, сыр, копченую рыбу, мясо. И появился интерес. Мы на своем опыте показываем, что можно сделать, если развивать то, что есть именно здесь. Например, наш район славится рыбалкой. И если про Сузунский монетный двор знают многие, то событийный, спортивный, гастрономический туризм нам еще предстоит освоить.

По ее словам, в этом году в сферу туризма в районе будет вложено около двадцати миллионов рублей частных инвестиций. Эти средства направлены на реконструкцию и строительство новых средств размещения.

- В основном с инициативой выходят местные предприниматели, - уточнила Евгения Беллер. - На грантовую поддержку минэкономразвития в пять миллионов рублей реализуется два проекта - обустройство пляжа и строительство гостиницы. Много желающих остаться с ночевкой, провести в районе выходные, но средств размещения не хватает. Так, с начала лета все места забронированы до конца сентября.

В районе насчитывается более 460 средств размещения, из них только 172 внесены в реестр классифицированных объектов. И это тоже проблема, с которой столкнутся районы, развивающие агротуризм.

Маслянинский район - передовик сельского туризма, для развития которого продолжают искать точки притяжения и неравнодушных жителей.

- Наш район - это один из самых живописных в Новосибирской области, который не зря называют маленькой Сибирской Швейцарией, - говорит директор районного Центра развития туризма Юлия Баева. - С 2021 года мы разрабатываем новые туристические маршруты и программы, привлекаем новых инвесторов и партнеров, обучаем гидов-экскурсоводов и предоставляем туристические информационные услуги населению.

По ее мнению, успех района в сфере развития агротуризма можно объяснить еще и тем, что руководство всегда оказывало поддержку этому направлению, сделало ставку на кадровую подготовку, включая гидов, и привлечение опытных специалистов в отрасль.

- Важно, что территория была готова к приему гостей. В нашем районе любят повторять, что туризм - это вектор экономики, за этим будущее, - отметила Юлия Баева.

В общей сложности в прошлом году на развитие сферы туризма Маслянинского района направлено 500 миллионов рублей, в том числе частных инвестиций и средств господдержки. За год район посещает более 35 тысяч туристов, из которых пять тысяч - гости, побывавшие в популярном и живописном селе Егорьевское, где расположен музей золотодобычи.

Кстати

Директор туристического агентства "Новосибирск", член совета по туризму Новосибирской области Юлия Гончарова в своем выступлении на круглом столе отметила, что, развивая агротуризм, нельзя пренебрегать качеством: гости не поедут второй раз в район, если там нет сервиса. Не секрет, что не везде оборудованы санитарные зоны.