Узбекистан, Таиланд и Сочи войдут в топ авиарейсов на новогодние праздники

В топ популярных авиарейсов из Москвы на новогодние праздники войдут Узбекистан, Таиланд и Сочи. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

«В сервисе проанализировали ранние бронирования авиабилетов из Москвы на новогодние каникулы. Чуть больше половины отдыхающих (53%) отправятся отдыхать за границу. Самыми популярными направлениями стали Узбекистан – 18% от всех международных перелетов, Таиланд (10%), Армения (5%), Турция (5%) и Беларусь (5%). Также 47% бронирований на новогодние праздники из Москвы приходится на города России: Сочи – 10% от внутренних бронирований, Калининград (9%), Минеральные Воды (7%), Санкт-Петербург (6%) и Махачкалу (5%)», – сказали в пресс-службе.

Там отметили, что каждый 10-й пассажир на зарубежном рейсе отправится отдыхать с детьми, а на внутренних рейсах 9% пассажиров планируют путешествие с детьми.