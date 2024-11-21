Трасса М-12 «Восток» открывает новые возможности для путешествий

Автопутешественники уже оценили комфорт трассы М-12 «Восток», построенной по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». От Москвы до Казани теперь можно добраться в два раза быстрее — всего за 6,5 часа. Строительство автомагистрали продолжается: сейчас ведутся работы по продлению трассы до Екатеринбурга.

© ГлагоL

Участок М-12 «Восток» от Москвы до Казани проходит через пять регионов: Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также Чувашию и Татарстан. Для россиян это стало отличным поводом посетить туристические места и отдохнуть с семьей. С момента открытия автомагистрали путешественники совершили по ней более 23 миллионов поездок. В среднем в сутки по М-12 проезжает около 10 тыс. автомобилей.

Предпочтение новой трассе отдают из-за того, что дорога позволяет значительно сократить время, сделать поездку комфортной и безопасной: в пути можно отдохнуть в современных многофункциональных зонах дорожного сервиса (МФЗ). Их сейчас на дороге до Казани уже 22.

Помимо автозаправочной станции есть и фуд-корт, душевые и прачечная, детская и спортивная площадки, оборудованы зона для пикника и площадка для выгула собак.

Магистраль М-12 «Восток» призвана стать катализатором роста экономики регионов, находящихся в зоне ее притяжения. Регионы, в которых открыто движение, уже ощутили влияние нового маршрута.

Например, в Нижегородской области для автотуристов разрабатывают новые интересные маршруты путешествий. В прошлом году регион преодолел планку в четыре миллиона туристов. Основной поток приходится на лето – сезон отпусков, а также на новогодние праздники. Вместе с тем в Нижегородской области всегда есть что посмотреть и чем заняться как осенью, так и весной.

«Совсем недавно у нижегородцев и гостей региона появилась возможность путешествий по новой трассе М-12 «Восток». Она позволяет с комфортом добраться до таких крупных туристических центров, как Нижний Новгород, Арзамас, Дивеево, Выкса и Большое Болдино. Специальные маршруты прогулок по этим городам разработали специалисты туристического портала «Знакомьтесь, Нижний».

Сергей Яковлев, министр туризма и промыслов Нижегородской области

Вскоре интересных и более доступных для автопутешественников мест станет больше — трассу продлят до уральской столицы. Участок дороги Дюртюли — Ачит станет продолжением М-12 в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области. На новой дороге построят шесть развязок, что позволит плотному потоку машин обойти крупные населенные пункты, а значит снизится нагрузка на региональные дороги.

Во время строительства нового участка моста дорожники применяют современные технологии и материалы. К примеру, на участке дороги через Башкирию, самым значимым сооружением стал мост через реку Белая. При его строительстве применили технологию непрерывного бетонирования со скользящей опалубкой. Технология позволяет перемещать опалубку с места на место без сборки-разборки, что экономит время работы. Также строители использовали самоуплотняющуюся бетонную смесь — она быстрее набирает прочность, что сокращает сроки строительства. А при возведении линий наружного электроосвещения применяется система PLC.

«Это технология диспетчеризации и управления каждым светильником. Это значит, что мы можем следить за его техническим состоянием и управлять им в удаленном режиме».

Дамир Сайфутдинов, заместитель гендиректора по строительству инженерных коммуникаций

На участке дороги в Пермском крае возводят 31 искусственное сооружение, в том числе семь мостов. Самым протяженным и технически сложным из них станет переправа через реку Малая Сарана. Высота опор моста превышает 24 метра. Сейчас строители приступили к завершающему этапу работ на сооружении.

В целом на дороге работа кипит. Весной и летом дорожникам пришлось «притормозить» из-за дождливой погоды, которая внесла свои коррективы в график. Сейчас используется каждый погожий день, чтобы наверстать упущенное. Однако, скоро не только горы и скалы, реки и водопады, старинные города, но и другие достопримечательности Пермского края, Башкирии и Свердловской области станут еще доступнее для путешественников со всей страны.