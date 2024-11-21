Древние храмы Подмосковья привлекают туристов

Туристы из Москвы и ближайших регионов стали чаще посещать расположенные на территории Московской области крепости.

© Вечерняя Москва

Рост популярности подмосковных цитаделей у туристов с начала года составил 73 процента. А наибольшее число визитов в подмосковные крепости пришлось на октябрь. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные интернет-трафика.

В Подмосковье девять крепостей, постройки которых датируются XII–XVI столетиями. Не все они сохранились до наших дней. Но и оставшиеся от них земляные валы привлекают туристов. Особенно активно храмы посещают москвичи, жители Рязанской, Калужской и Тульской областей, а также Санкт-Петербурга и Самары. В число самых посещаемых крепостей вошли Дмитровский, Серпуховский и Можайский кремли, построенные в XII–XV веках. На четвертом месте Рузский кремль, возведенный в XIV веке. А наиболее сохранные Коломенский и Зарайский кремли, построенные в XVI веке, заняли пятое и шестое места. Лидером по динамике турпотока стал Волоколамский кремль, деревянная версия которого датирована XII веком. С начала года его посетили в 3,5 раза больше гостей, чем год назад.