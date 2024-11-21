В Крыму заявили о повторном приезде 68% туристов

Доля возвратности туристов в Республику Крым достигла 68%, сообщил ТАСС министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.

"Министерство ежегодно составляет портрет туриста по итогам высокого туристского сезона. Традиционно у нас высокая возвратность туристов. По данным нашего опроса, 68% туристов отдыхали в республике более одного раза - это очень высокий показатель возвратности, хотя мы понимаем, что нам нужно двигаться дальше, работать в этом направлении", - сказал он.

По данным Минтуризма, 31% туристов ставят в приоритет санаторно-курортное лечение, 28% - пляжный отдых, а 15-18% - культурно-познавательный, активный и горно-пешеходный виды туризма, а также гастрономический и сельский, которые активно развиваются в республике.

Ранее в интервью ТАСС глава республики Сергей Аксенов заявлял, что курорты Крыма за десять лет в составе России приняли более 60 млн туристов, построены и модернизированы сотни объектов размещения. За девять месяцев 2024 года туристический поток в Республику Крым превысил 5,2 млн человек, что на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года. К концу 2024 года власти ожидают порядка 6,5 млн туристов.