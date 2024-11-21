РСТ: туристы отправляются в Якутию за «холодными» впечатлениями

Наиболее популярное время для посещения Якутии у российских туристов – новогодние праздники и весь январь. В указанный период в регионе фиксируются рекордно низкие температуры. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Russia Discovery Вадим Мамонтов.

«Самое популярное время – новогодние праздники или январь, когда большие шансы застать рекордно низкие температуры. В Якутию традиционно отправляются на полюс холода, чтобы испытать «фишки» мороза. Несмотря на сложную логистику, многие хотят испытать на себе, что такое минус 60 градусов или хотя бы минус 50 градусов на улице. Туры в Якутию из Москвы есть, стоимость начинается от 135 тысяч рублей, не включая билеты. Билеты стоят от 40 тысяч рублей и выше», – рассказал Мамонтов.

Он уточнил, что в программу туров также входят знакомство с традициями народа саха и посещение Ленских столбов, которые являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В рамках тура совершается восхождение на них. К тому же, путешественники любят посещать этнографические центры «Чочур-Муран» и «Ус-Кут».