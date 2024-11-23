Гостиницы Забайкалья будут проверять на «звездность» с 2025 года

С 2025 года краевое Минэкономразвития будет следить за тем, чтобы все гостиницы Забайкалья соответствовали определенным требованиям и имели соответствующую категорию. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

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Госдума накануне приняла закон об обязательной классификации объектов туристической сферы.

Согласно новому закону, все гостиницы должны быть включены в реестр и соответствовать определенным требованиям, которые определяют их категорию. Это так называемая «звездность» гостиниц, которая подтверждает уровень комфорта и услуг, предоставляемых гостям.

В Забайкалье на 2023 год насчитывалось около 215 коллективных средств размещения, и все они должны будут соответствовать новым требованиям. Минэкономразвития края будет отвечать за контроль за выполнением требований закона и следить за тем, чтобы все гостиницы региона имели соответствующую категорию.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье выросло число гостиниц и хостелов. Кроме того, поступала информация, что регион столкнется с нехваткой номеров в гостиницах к 2030 году.