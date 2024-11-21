Минтранс: скидки на ж/д билеты для детей должны быть круглогодичными

Минтранс ратует за ввод круглогодичной скидки в 50% в поездах дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 17 лет. Об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Шило.

«Этот вопрос уже достаточно широко обсуждался на различных площадках. И сейчас уже есть понимание, что нужно переходить на круглогодичную скидку для перевозки детей – в 50%», – пояснил чиновник.

По его словам, на данный момент скидка действует только в период с сентября по май. Но такой подход в ведомстве считают несправедливым, так как льготы не затрагивают летние месяцы. Именно в период каникул школьники чаще всего путешествуют, отправляются в лагеря или к родственникам.

«Здесь достаточно странно, что эта скидка у нас на сегодняшний момент в таком круглогодичном формате не предусмотрена», – сообщил Алексей Шило.

Он также добавил, что вопрос ввода льготного проезда для детей на весь год уже оформлен в качестве нового постановления кабмина. Документ обсуждается с профильными ведомствами, и его принятие ожидается в самое ближайшее время.

Судя по комментариям читателей телеграм-канала «Крыша ТурДома», многие даже не знают, что скидки для детей имеют сезонный характер. При этом РЖД действительно дают возможность купить льготные билеты для школьников на летний период. Однако это исключительно инициатива перевозчика, и распространяется она не на все типы поездов и направления. В Минтрансе же предлагают упорядочить этот процесс и убрать из него подводные камни.