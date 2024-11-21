Центр гидрокриотерапии с русской баней появится на экокурорте «Кука» благодаря господдержке
Господдержка в виде инфраструктурного бюджетного кредита позволит создать на территории экокурорта «Кука» центр гидрокриотерапии. На сегодняшний день уже возведены модульные конструкции.
«Наше министерство поддержало инфраструктурный проект «Создание объекта туристической инфраструктуры (парковой зоны)» в рамках строительства санаторно-курортного комплекса «Здравницы Забайкалья». Благодаря этому на территории курорта ранее уже появился пруд. Также будет возведен и центр гидрокриотерапии. Его конструкционная особенность позволит чередовать тепловые и холодовые процедуры, тем самым улучшая адаптационные возможности основных физиологических систем организма. Основой будущего центра станет русская баня», - сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.
«Задача в том, чтобы поддержать развитие, убрать преграды, которые мешают бизнесу набирать силу, расширяться, создавать новые рабочие места. Лучший путь здесь – помогать создавать условия для плавного и необременительного перехода в другую категорию бизнеса», – сказал президент России Владимир Путин.