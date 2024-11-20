В Олекминске с 2025 года введут туристический налог

Туристический налог вводится с 1 января 2025 года в якутском Олекминске. Это первый в республике город, где каждый турист должен будет заплатить не менее 100 рублей в сутки, сообщили ТАСС в региональном министерстве предпринимательства, торговли и туризма.

"На XVI сессии городского совета депутаты Олекминска единогласно утвердили туристический налог, который вступит в силу с 1 января 2025 года. Новый налог будет уплачиваться туристами через классифицированные гостиницы, он составит 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей за сутки", - сообщили в министерстве.

Постепенно к 2029 году налог увеличится до 5% от стоимости проживания.

Туристический налог обязаны будут оплачивать все гости, проживающие в гостиницах Олекминска, включая командированных сотрудников предприятий-недропользователей. В федеральный реестр классифицированных объектов в Олекминске входят две гостиницы.

Местные власти считают, что этот шаг позволит привлечь дополнительные средства в городской бюджет - они будут направлены на развитие общественных пространств, проведение культурных мероприятий и улучшение качества туристических услуг.

Мастер-план Олекминска

Олекминск расположен на левом берегу Лены, в 630 км от Якутска. В городе живут около 10 тыс. человек. Известные достопримечательности - построенный в 1870 году, затем разрушенный и восстановленный в 2005 году Спасский собор. Также это памятник реке Лене, открытый в 2015 году в часть 380-летия Олекминска, и основанный в 1957 году Музей истории земледелия Якутии.

У города есть мастер-план: по нему планируется обустройство туристических зон, уже ведется работа по созданию дизайн-кода населенного пункта. По словам главы муниципального образования Сергея Щеблякова, один из важных пунктов мастер-плана - визуальное преображение городской среды.

"Это включает не только создание чистых и ухоженных фасадов зданий, но также правильные и красивые элементы оформления. Такие, как заборы, вывески и многие другие детали", - указано на его страницах в соцсетях.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Туристический налог будет местным налогом, муниципальные власти могут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ.