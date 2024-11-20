Мишустин: необходимо сохранить доступность цен на авиабилеты

Цены на авиабилеты для россиян должны оставаться доступными. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на форуме «Транспортная неделя» в Москве.

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«Рост перелетов должен идти при обязательном сохранении их доступности по стоимости для наших граждан», – пояснил премьер-министр.

Он также добавил, что при планировании субсидируемых маршрутов Минтранс и авиакомпании в первую очередь должны учитывать интересы жителей регионов.

По словам Михаила Мишустина, к 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в 6 раз. Для этого власти планируют принять ряд мер. В частности, модернизировать инфраструктуру 75 аэродромов, что позволит расширить сеть маршрутов между российскими городами в облет Москвы.

Кроме того, уже в следующем году авиакомпаниям начнут поставлять отечественные МС-21. Премьер-министр заверил, что сертификация этой модели самолета находится на финальной стадии.

Отметим, многие читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома» ждут борт с нетерпением и готовы его опробовать. Впрочем, есть и те, кто не спешит путешествовать на МС-21, пока он не пройдет обкатку и его надежность не подтвердится на практике. Тем более что серийное производство обещали запустить еще 10 лет назад, однако фактически процесс пошел только после ввода западных санкций и возникновения дефицита флота у российских авиакомпаний.