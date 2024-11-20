Новогодние направления для всей семьи — дети будут в восторге

Над планированием новогодних каникул стоит задуматься уже сейчас, ведь до праздников осталось не так много времени. Мы поговорили с опытным путешественником Александром Видягиным, он подсказал самые сказочные направления на Новый год, которые не оставят равнодушными младших членов семьи.

Кострома

Если большинство ассоциирует Великий Устюг с Дедом Морозом, то про Снегурочку известно не так много, однако этот персонаж заслуживает не меньшего внимания. В Костроме находится терем сказочной внучки главного зимнего волшебника. Для детей путешествие в снежный городок, да и еще с тематической экскурсией, которую для вас могут организовать по предварительной брони, станет лучшим подарком от родителей. Помимо прочего, Кострома — невероятно живописна, здесь точно стоит задержаться на пару дней и изучить город всей семьей.

Село Кукобой

Для поклонников мистических народных сказок тоже есть оригинальный вариант зимнего путешествия. В Ярославской области есть резиденция Бабы-Яги, куда можно довольно быстро добраться, если вы живете в центральной части страны. В Кукобое вам предложат целое театральное представление, разрешат посетить медвежью берлогу и пообедать в настоящей избушке на курьих ножках, принадлежащей волшебнице. Не забудьте привезти сувениры близким и друзьям!

Великий Устюг

Если же вы хотите отпраздновать Новый год масштабно, стоит задуматься над встречей с настоящим Дедом Морозом. В резиденции сказочного персонажа вы найдете развлечения на любой вкус и кошелек, при этом возраст детей совершенно не важен — равнодушными не останутся даже взрослые. Не поленитесь и дождитесь очереди, чтобы сообщить свое желание Деду Морозу лично.

Тверь

Сказочные персонажи плотно осели и в старинном русском городе Тверь. Особая атмосфера царит в городе в новогодние праздники. В Твери вас и ваших детей ждет встреча с Гадюкой Васильевной и другими гадами, которым посвящен целый музей. У вас будет возможность прокатиться на настоящей оленьей упряжке и посетить еще несколько занимательных музеев, посвященных животным. Поездка не влетит в копеечку, даже если вы поедете компанией из четырех человек.