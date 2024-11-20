Госдума утвердила штрафы для гидов за работу без аттестации

Госдума приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие штрафы для нарушающих закон экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

В частности, экскурсоводу за работу без аттестации придется заплатить от 7 до 10 тыс. руб., а при повторном нарушении – от 30 до 50 тыс. руб. Такое же наказание ждет инструктора-проводника, если он не направит в МЧС уведомления о том, что отправился с группой туристов по специальному маршруту. Об окончании путешествия, кстати, спасателей также нужно оповестить.

Более серьезные санкции ждут граждан и юрлиц за организацию путешествия туристов по специальному, например горному, маршруту без привлечения аттестованного инструктора-проводника (или же у приглашенного инструктора не окажется аттестации). В этом случае физлицо могут оштрафовать на 20–40 тыс. руб., руководителя компании – на 70–100 тыс. руб. Размер штрафа для фирмы – 100–150 тыс. руб. Если нарушения совершаются повторно, то штраф может достигать 200 тыс. руб.

Контролировать соблюдение закона и наказывать нарушителей предстоит региональным органам исполнительной власти. При повторных нарушениях – из-за более солидных штрафных санкций – окончательные решения выносятся судами.

Напомним, экскурсоводы, не опасаясь штрафов, могут работать без аттестации до 1 марта 2025 года. Время «Ч» для них должно было наступить 1 июля этого года, однако власти дали 10-месячную отсрочку. По всей видимости, связано это было с тем, что в регионах не смогли должным образом организовать процесс аттестации, притом что закон о ней принят еще в 2021 году. Сейчас, например, в федеральном реестре из Республики Тыва до сих пор нет ни одного экскурсовода, из Якутии, Чукотки и Еврейской автономной области – по одному. Лидируют субъекты Федерации, где министерства и комитеты по туризму этим вопросом активно занимались. В Санкт-Петербурге – 1546 аттестованных специалистов, в Москве – 703, в Крыму и Татарстане – более 400. При этом по сравнению с летом этого года федеральный реестр экскурсоводов пополнился не слишком заметно.