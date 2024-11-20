Турпоток зимой в Подмосковье может увеличиться до 5,1 млн человек

Более 5 тыс. мероприятий планируется провести в рамках программы "Зима в Подмосковье" в этом сезоне. Ожидается, что турпоток в регион увеличится на 200 тыс. человек, сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

"В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий и планируем, что порядка 500 тыс. <...> [человек] примет в них участие. Ожидаем три крупных выставочных проекта в Московской области и планируем, что туристический поток в этом году будет 5,1 млн, это на 200 тыс. больше <...> [чем за прошлый зимний сезон]. Понимая контекст времени, мы, конечно, не планируем пышных гуляний и салютов, практически все наши мероприятия ориентированы на семейную аудиторию", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что будет проведено несколько десятков ледовых шоу с участием известных олимпийских чемпионов.

"Для нас принципиально важно, чтобы эти все мероприятия были не только в городах, которые рядом с Москвой, больших наших городах, но и охватили всю Московскую область, в том числе дальние муниципалитеты - Волоколамск, Дубна, Зарайск, Ногинск, Можайск и так далее", - добавил он.

Кузнецов уточнил, что в этом сезоне в регионе запланировано 29 ледовых спектаклей, десять из них - под руководством олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду, продюсера и постановщика современных ледовых шоу Татьяны Навки, десять спектаклей - от хореографа-постановщика Ильи Авербуха "Шоу чемпионов".