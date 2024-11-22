В Дагестане разработали маршрут научно-популярного туризма

В Дагестане разработали туристический маршрут «Махачкала научная», включающий посещение студенческой сыроварни, планетария и научно-исследовательских лабораторий.

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«В рамках программы Десятилетия науки и технологий была разработана уникальная инициатива — маршрут научно-популярного туризма под названием "Махачкала научная". Это новаторское предприятие нацелено на привлечение туристов, интересующихся наукой, инновациями и культурой региона. Маршрут "Махачкала научная" разработан молодыми учеными региона по проекту "Фестиваль научно-популярного туризма СКФО „Вершины наук“" на базе Дагестанского государственного университета при поддержке Минобрнауки России», — сообщили в пресс-службе ДГУ.

Маршрут включает посещение ключевых исследовательских учреждений и вузов региона и позволяет ознакомиться с передовыми научными разработками в области нанотехнологий, экологии и биотехнологий.

Программа начинается с посещения Дагестанского аграрного госуниверситета. Здесь туристы побывают на студенческой сыроварне «Мишель», где смогут не только узнать о технологиях производства сыров, но и попробовать блюда из фермерских продуктов. Затем предлагается посетить Институт истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН и погрузиться в историю Дагестана и его культурное наследие.

Одной из ключевых остановок станет Инновационно-технологический комплекс Дагестанского госуниверситета, где расположены проблемные научно-исследовательские лаборатории. Туристы смогут узнать об аддитивных технологиях, smart-материалах и экотехнологиях. В заключение авторы маршрута предлагают гостям посетить Планетарий ДГУ и погрузиться в мир астрономии.