Сенатор отметил рост интереса регионов к туристическому налогу

Сенатор Шендерюк-Жидков отметил рост интереса регионов к туристическому налогу
Российские регионы проявляют большой интерес к введению туристического налога, поскольку инвестиции идут на развитие местной инфраструктуры. Об этом 20 ноября сообщил зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков на круглом столе по теме «Актуальные вопросы реализации прав граждан на отдых».
С 1 января в России введут туристический налог, который смогут использовать не только отдельные регионы, но и вся страна в целом. Этот же закон отменяет с 31 декабря текущего года курортный сбор.
По словам сенатора, ранее россияне позитивно отнеслись к введению курортного сбора — число отказов от его оплаты в Санкт-Петербурге составило менее 1 процента. Общее принятие курортного сбора говорит о высоком самосознании туристов, считает парламентарий. Они понимают, что инвестируют в развитие досуговой инфраструктуры для себя и своих детей.
«Мы видим большой интерес со стороны регионов к введению туристического налога. Например, в Калининградской области уже не осталось ни одного муниципалитета, который бы не ввел местным законодательством туристический налог. При этом не все из них расположены на море. Интерес к введению сбора проявляют регионы, где туристов не так и много или их вообще нет», — отметил Шендерюк-Жидков.