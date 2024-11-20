Сенатор отметил рост интереса регионов к туристическому налогу

Российские регионы проявляют большой интерес к введению туристического налога, поскольку инвестиции идут на развитие местной инфраструктуры. Об этом 20 ноября сообщил зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков на круглом столе по теме «Актуальные вопросы реализации прав граждан на отдых».

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С 1 января в России введут туристический налог, который смогут использовать не только отдельные регионы, но и вся страна в целом. Этот же закон отменяет с 31 декабря текущего года курортный сбор.

По словам сенатора, ранее россияне позитивно отнеслись к введению курортного сбора — число отказов от его оплаты в Санкт-Петербурге составило менее 1 процента. Общее принятие курортного сбора говорит о высоком самосознании туристов, считает парламентарий. Они понимают, что инвестируют в развитие досуговой инфраструктуры для себя и своих детей.