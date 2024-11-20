Во Владикавказе пройдет конкурс-фестиваль кавказских танцев

В столице Северной Осетии в эту субботу пройдет конкурс-фестиваль кавказских танцев V’RITME. Молодежные коллективы из разных регионов будут бороться за звание лучшего исполнителя.

В конкурсе-фестивале кавказских танцев V’RITME примут участие танцоры и творческие коллективы из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области. Свои таланты продемонстрируют порядка 700 человек в возрасте от 6 до 26 лет, сообщает портал «15-й регион».

«Конкурс грантовый. 100 тысяч разделят между победителями. Коллективы подготовят от 4 до 9 номеров. В составе жюри — народные артисты, заслуженные работники культуры, опытные балетмейстеры», — отметила организатор фестиваля Нина Полина.

Конкурс будет проходить 23 ноября в концертном зале Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ). Посетить мероприятие и посмотреть на зажигательные кавказские танцы могут все жители и гости города: вход на мероприятие свободный.