Татарстанцы активно бронируют глэмпинги на новогодние выходные

Отдых на природе набирает популярность — не забронированными на новогоднюю ночь остаются единицы глэмпингов. Как "Реальному времени" рассказали эксперты, большинство постояльцев таких заведений — сами жители республики. Однако в этом году наблюдается особый интерес со стороны москвичей и петербуржцев. Подробнее о тренде на экотуризм и его причинах — в материале "Реального времени".

"На новогоднюю ночь все распродали еще в октябре"

В Татарстане растет популярность глэмпингов, сообщила "Реальному времени" руководитель дирекции по развитию природных территорий и экотуризма фонда "Институт развития городов республики" Оксана Саргина. Так, по ее словам, среднегодовая загрузка таких мест размещения составляет 70—75%.

Популярность глэмпингов и кемпингов сохраняется. Мы видим рост количества новых объектов отдыха, видим интерес со стороны предпринимателей и инвесторов, которые приходят в эту отрасль, — рассказала она.

По ее мнению, такая популярность в том числе связана с общим трендом на отдых на природе и с наличием широкого выбора:

В этом направлении представлены разные форматы и концепции. Есть объекты, которые, например, работают только с ивентами, есть тихий отдых, ретриты и прочее. Концепций достаточно много. В целом это связано с общим трендом на оздоровление, на нахождение на природе, на прогулки на свежем воздухе. Городские площадки уже изведаны, и сейчас люди идут за город.

Особенный интерес глэмпинги вызывают перед Новым годом — по словам сооснователя Urman Camp Ильнара Хамидуллина, на 1 января все дома забронировали еще в октябре:

На новогоднюю ночь все распродали еще в октябре. Если рассматривать каникулы, на каждую дату осталось по одному-два свободных дома.

"Реальное время" связалось с глэмпинг-базами. Вот данные по некоторым из них:

Yal Home — все домики забронированы с 29 декабря по 2 января;

My Ahome — все домики забронированы на все каникулы. Свободен только один дом 2 января;

YURT Resort — в новогоднюю ночь свободны четыре домика.

"Татарстан был первый"

Для Татарстана подобный вид отдыха достаточно новый, рассказала Саргина. Первая точка в республике появилась лишь в 2020 году.

Для Татарстана гостиничный бизнес в загородном секторе является новым видом отдыха. Он развивается в течение 4 лет. Конечно, не все еще успели попробовать такое. К тому же эта тема является трендовой по всей России, и Татарстан тут не исключение, — объяснила она популярность глэмпингов.

Примечательно, что отдыхают в глэмпингах Татарстана не только жители республики — около 30% постояльцев приезжают из других регионов России, а единицы — из-за рубежа.

География приезжающих — это Татарстан и ближайшие крупные города. В этом году очень много гостей из Москвы и Питера. Для них даже с учетом затрат на дорогу отдых здесь обходится дешевле, чем в Подмосковье и других более близких зонах, — рассказал Хамидуллин.

Объясняется интерес к глэмпингам республики, по его словам, в первую очередь привлекательностью самого Татарстана:

Привлекательность именно татарстанских точек обуславливается, во-первых, популярностью самой республики как туристического объекта. Мы на третьем месте по России. Во-вторых, у нас достаточно высокое качество самих глэмпингов.

При этом Татарстан не был в числе первооткрывателей отдыха на природе — первый в России глэмпинг открылся еще в 2016 году. Сейчас по стране их насчитывается около 700, а по республике — более 50.

Несмотря на то, что первый глэмпинг открылся еще в 2016 году, Татарстан был первым в создании дирекции по экотуризму и развитию этого направления. Очень много объектов появилось в кратчайшие сроки благодаря поддержке республики, — добавил Хамидуллин.

"Это маркетинг впечатлений"

Глэмпинг зачастую путают с кемпингом, рассказал Хамидуллин. Отличие же заключается в уровне комфорта. Если кемпинг подразумевает помост для палатки и походные условия, то глэмпинги — это отдых на природе без отказа от цивилизации. В каждом номере предусмотрены душ, туалет и прочее.

Концепция глэмпинга заключается в максимальном уединении с природой, но без отказа от комфорта цивилизации. Идеология — это маркетинг впечатлений. Если сравнивать с обычными отелями, то в них ты приходишь переночевать после активностей в городе, и, кроме сна, больше ничего не надо. В глэмпинг же люди приезжают за новыми эмоциями — горячие процедуры под открытым звездным небом, взаимодействие с животными, тишина и прочее, — пояснил он.

Спикер назвал несколько факторов, которые повлияли на популярность глэмпинг-отдыха:

дороговизна зарубежных поездок;

новизна формата;

снижение стресса.