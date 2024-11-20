Приморью дают 28 миллионов на строительство аквапарка

Часть российских регионов получат дополнительное финансирование туристической инфраструктуры из федерального бюджета. Часть средств глава российского правительства Михаил Мишустин поручил направить в Приморский край.

«Благодаря такому решению будут реализованы запланированные мероприятия в части инженерных сетей, повышения качества дорог как для путешественников, так и для местных жителей», – отметил Михаил Мишустин.

Приморский край получит более 28 миллионов рублей. Средства пойдут на строительство аквапарка на острове Русский. Объект строят недалеко от Приморского океанариума, сейчас он на этапе земляных работ. Работы обещают завершить в следующем году.

Кроме Приморья деньги получили еще несколько регионов, в том числе Хабаровский край. Там будут достраивать набережную в Центральном районе.

Напомним, в Приморском крае также ведется строительство круглогодичного курорта в Хасанском округе. В правительстве «ФедералПресс» рассказали, сколько будет стоит размещение в номерах.