Петербург вошел в число лучших мест для встречи Нового года

Согласно новому исследованию, Санкт-Петербург вошёл в топ городов России для встречи Нового года.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу сервиса OneTwoTrip.

«Самой идеальной локацией для празднования новогодней ночи россияне считают Москву, за неё отдали свой голос 16,3% респондентов», — сказали в сервисе.

За Петербург проголосовали 12,3% россиян.

На третьем месте в списке лидеров оказался Сочи с 7,8% голосов.

Ранее сообщалось, что Кисловодск принял 1,5 млн туристов за январь — сентябрь 2024 года. Рост турпотока за год составил более 6%.